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"صحة نجران" تستقبل أكثر من 5 آلاف مراجع و50 مولوداً خلال إجازة اليوم الوطني

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استقبلت مستشفيات منطقة نجران خلال إجازة اليوم الوطني الـ90، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أكثر من خمسة آلاف مراجع ومراجعة بأقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية.

وأوضحت "صحة نجران" أن أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة استقبلت خلال الـ72 ساعة التي تزامنت مع إجازة اليوم الوطني 3640 حالة ما بين عالية ومتوسطة الخطورة، وقدمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، فيما استقبلت عيادات "تطمن"، ومركز "تأكد" خلال الإجازة 607 مراجعين ممن لديهم أعراض أو اشتباه للإصابة بفيروس كورونا، منهم 386 مراجعاً لمركز "تأكد" قدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة.


كما قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الخدمات الصحية خلال نفس الفترة لــ779 مراجعاً لأقسام الأسنان، والأمراض المزمنة، والطفل السليم، والحقن، والفحوص الإشعاعية، فيما استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران خلال اليوم الأول من إجازة اليوم الوطني 28 مولوداً حديثاً منهم 16 أنثى، فيما شهد اليوم التالي قدوم 22 مولداً منهم 10 إناث وجميعهم بصحة جيدة، وإضافة 50 مولوداً في سجل مواليد اليوم الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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