"ماكرون": على "حزب الله" أن يوضح ما إذا كان قوة سياسية أم ميليشيا تابعة لإيران

★ ★ ★ ★ ★

دعا إلى تنفيذ خطة الطريق خلال الأسابيع المقبلة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد)، على أنه لا بد لميليشيا حزب الله اللبناني من أن يوضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان يمثل قوة سياسية جادة؛ للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق للبلاد أو ميليشيا تتلقى الأوامر من إيران.

وقال "ماكرون" في مؤتمر صحفي: "هناك سؤال يجب طرحه على حزب الله وأنفسنا، هل هو حقاً حزب سياسي أم أنه يعمل فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أريد أن نرى ما إذا كان هناك شيء ممكن في الأسابيع القليلة المقبلة،" أنا لست ساذجاً، لكن ينبغي لنا الذهاب إلى نهاية هذا الطريق الأول".