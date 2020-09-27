"مشاط" : تحديد 3 ساعات لأداء مناسك العمرة مُقسمة على 6 فترات يوميًا

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لاستيعاب 6 آلاف معتمر في المرحلة الأولى من سن 18 إلى 65 عامًا

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الأحد، أن هناك آلية للتأكد من خلو المتقدمين للعمرة من إصابات كورونا.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور مشّاط خلال استضافته في برنامج ( ياهلا) على قناة روتانا خليجية، أن آلية حجز ‫العمرة والزيارة للمواطن والمقيم عبر تطبيق ‫توكلنا، مشيرًا إلى أن كل مجموعة من المعتمرين سوف يكون معهم "قائد صحي" يرافقهم داخل الحرم، يواليهم بالتوجيهات والإرشادات الصحية التوعوية اللازمة لعمرة آمنة، ويشرف على التباعد الجسدي بينهم، حتى انتهائهم من مناسك العمرة.

وذكر مشّاط أنه بإمكان المعتمر الدخول للمشاعر المقدسة بمجرد حصوله على تصريح العمرة.

وقال إن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة (3 ساعات)، بعدها سيتم توجيه المعتمرين لأماكن للمغادرة، لإعطاء الفرصة للدفعة القادمة بعدها لدخول الحرم، على أن يكون اليوم مقسمًا لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد وذلك في المرحلة الأولى للجنسين من سن 18 - 65 عامًا.

من جانب آخر، ذكر عبدالحميد المالكي وكيل تخطيط المسجد الحرام في البرنامج ذاته أن الخطة الحالية للمسجد الحرام تتضمن تعقيم جميع المواقع وتطهيرها 10 مرات يوميًا، ابتداءً من يوم الأحد القادم قبل دخول المعتمرين وبعد خروجهم، كما سيتم توزيع مياه زمزم في عبوات مُغلقة ومُعدّة للاستخدام الواحد.

وأضاف أن الوصول للكعبة والحجر الأسود لن يكون مسموحًا، والطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا.