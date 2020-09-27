أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلادنا ويومها الوطني المجيد

Print
بلادنا ويومها الوطني المجيد بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

تمرُّ على الأمم محن وأزمات، وتبقى الأوطان هي الملاذ الآمن والحضن الدافئ لكل أبنائه من جميع الطوائف؛ لأن الدين لله تعالى، والوطن للجميع، فما بالنا حينما يكون الوطن كوطننا المملكة العربية ، التي تنعم وتزدهر بالأمن والأمان في كل أرجائها، من شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها ووسطها، بفضل الله تعالى، ثم بحرص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله تعالى، ووفقهما لكل خير للبلاد والعباد-.

تســــ 90 ــــــعون عامًا من التطور والازدهار في كل مناحي الحياة في بلادنا الغالية، في الصحة والتعليم والعدل، وفي كل الإدارات الحكومية الخدمية منها، وغيرها.. ولذلك مرور 90 عامًا فخر وعز واعتزاز لكل مواطن على هذه الأرض الطاهرة، التي هي منبع الرسالة المحمدية السمحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، التي شع منها نور الإسلام على كل العالم..

ويظل الـ 23 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي يومًا عزيزًا وغاليًا على كل سعودي مسلم عربي ينتمي إلى هذه البلاد المباركة حبًّا وولاء وطاعة لولي الأمر ونائبه - حفظهما الله تعالى وحكومتهما الرشيدة -؛ لما يبذلانه من جهود وعمل دؤوب على الأصعدة كافة في سبيل رفاهية المواطن السعودي بجنسَيْه.

في ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية كل عام نسأل الله أن يديم عليها وعلى جميع بلاد المسلمين نعمه، ومنها وأخصها بالذكر نعمتا الأمن والأمان، وأن نرى دائمًا بلادنا الغالية تزخر وتفخر، وتفتخر بأبنائها ورجالها ونسائها وبناتها وأولادها، صغارًا وكبارًا، شيبًا وشبانًا، في ظل رؤية 2030 التي تمثل شباب هذا الوطن الفتي، وأن يكونوا لها الدرع الحصين في الدفاع عن بلادنا ضد كل من يسيء أو يحاول أن يسيء إليها بقول أو فعل، جنبًا إلى جنب مع جنودنا البواسل الذين يدافعون عن وطننا، ويسهرون على راحتنا حينما ننام.. ونقول لهم كل عام وفي كل يوم وطني مجيد لبلادنا الغالية وأنتم في قوة وعزة ومنعة في الدفاع عن ثرى وطننا الغالي، المملكة العربية السعودية، أغلى وطن. والله الموفق لكل خير سبحانه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية