"تعليم الرياض" يدعو منسوبيه والطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة "مدرستي"

★ ★ ★ ★ ★

من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية أو تثقيفية بطريقة إبداعية قابلة للنشر

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، للمشاركة في مسابقة "مدرستي" الرقمية، والتي طرحتها وزارة التعليم مؤخراً من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية أو تثقيفية مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المتنوعة، والتي تركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الايجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية ابداعية ذات قيمة.

وأضاف "الوهيبي" أن المسابقة تمحورت حول ثلاثة مجالات وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وعن ضوابط المشاركة بيّن "الوهيبي" أن المسابقة حددت عدداً من الضوابط، من أهمها ألا يتضمن المحتوى أي مخالفة للسياسات العامة والمناهج التعليمية في المملكة ويكون ملتزما بأنظمة الدولة وأن لا يحتوي العمل المقدم على أمور تمس الدين أو القيم أو الأخلاق العامة وألا يشتمل على مشاهد أو محتوى غير ملائم وألا تحتوي المشاركة المقدمة على علامات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طبع غير مملوكة للمشاركة.

وأشار "الوهيبي" بأن المسابقة حددت ثلاث مراحل لها أولاها تكون على مستوى المدرسة وثانيها على مستوى مكتب التعليم فيما ستكون المرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم حيث سيتم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14/ 4 /1442هـ إلى 5 /5 /1442هـ على أن يتم إعلان نتائج المنتجات الفائزة على مستوى المكتب مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول ليتم بعد ذلك التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة في إدارة التعليم وإعلان النتائج على مستوى الإدارة في 4/ 6 /1442هـ والتكريم على مستوى الإدارة يتم خلال الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.