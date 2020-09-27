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"كورونا" يرفع حصيلة مصابيه في فلسطين إلى 49192

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"كورونا" يرفع حصيلة مصابيه في فلسطين إلى 49192 "كورونا" يرفع حصيلة مصابيه في فلسطين إلى 49192
تسجيل 620 إصابة جديدة

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد بتسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة في أحدث بياناتها، في حين أكدت وزارة الصحة وجود نقص في مواد فحص الفيروس.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي، نقلته "رويترز"، أن مدينة القدس المحتلة سجَّلت خلال اليومين الماضيين 170 إصابة.

وأضافت بأن محافظة الخليل سجَّلت العدد الأعلى من الإصابات بإجمالي 119 إصابة، تلتها محافظة نابلس بواقع 83 إصابة.

وسجَّل قطاع غزة 66 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 49192، تعافى منها 37721، وبلغت الوفيات 343.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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