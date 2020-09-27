أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

Print
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة

لدى بعض أفراد المجتمع ازدواجية في معايير القيم الإنسانية والأخلاقية. ومؤلم أكثر أن يكون قبول مبررات تلك الازدواجية التي يصنعها لصوص الإنسانية هو تحميل الدولة مسؤولية خروجهم عن قانونها أولاً، ثم قانون الإنسانية؛ وكأنهم يخلقون حقبة زمنية جديدة، يحق لهم فيها ممارسة "عبودية الإنسان".

ببساطة، بعض أفراد مجتمعنا، وبمختلف مستوياتهم المالية والاجتماعية والثقافية، يسلكون طريقًا مختلفًا وجديدًا للزواج بـ"تأشيرة خادمة" عند الرغبة بالزواج من زوجة جديدة، أو التجديد بحجة الشعور بالملل من الزوجة الأولى، أو لأي سبب آخر؛ إذ إن كل ما هو مطلوب هو التقديم على أحد مكاتب الاستقدام لإحدى الدول العربية بعد أن قام شيطان الباطل هناك بالترتيب، وتنسيق الطلب أن تكون هذه الخادمة زوجة في دون شروط أو وجود أوراق ثبوتية أو صك زواج شرعي وتصريح الموافقة من الدولة. وحينما تصل الخادمة للسعودية يستقبلها الكفيل "الشايب الزوج"، ثم تتحول بقدرة قادر إلى زوجة شرعية؛ فالشرع حلل أربعًا. ولأن هناك ٣ شهود من الجماعة، حضروا ووقّعوا على ورقة الزواج ببصماتهم، ولأن هذا الشخص لم يعد يحتمل إجراءات الانتظار والموافقة للحصول على تصريح وزارة الداخلية، ولأنه أيضًا يخشى أن يكون للخادمة الزوجة نصيب من الإرث والمال، وتشارك أبناءه الورثة، فـ"تأشيرة خادمة" تكفي لإثبات عدم استحقاقها.

لا أبالغ إن قُلت إن هذا الزواج تحديدًا "جريمة إنسانية"، يستحق من يسعى ويروّج له ويقوم به العقوبة، إضافة للغرامة المالية التي حددتها وزارة الداخلية في حال الزواج من أجنبية دون تصريح، وهي مبلغ 100 ألف ريال؛ ليس بسبب الزواج نفسه، ولكن للطريقة نفسها، والأسلوب الذي يتم به الزواج بشكل عبثي في سلب هذه المرأة "الخادمة" حقها الشرعي كزوجة، وبزواج كامل ومتكامل الشروط والأركان، واستغلال فقرها وحاجتها، وحرمانها من الميراث ووثيقة تثبت زواجها شرعًا.. كذلك حقها الإنساني أنها زوجة وليست خادمة، وحقها المالي في حرمانها من راتبها الشهري كخادمة لأنها زوجة، إضافة إلى حقها القانوني في الحياة والمجتمع.

لا أعلم حقيقة ماذا سيكون لكبار العلماء من رأي؟ وما ستقوم به وزارة الداخلية من إجراءات مستحقة للمخالفين والمتسترين على هذا الزواج؟ وكيف لهيئة حقوق الإنسان أن تعمل من جهود لمناهضة وتجريم هذا الأمر المخالف قانونيًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا؟ ننتظر..

وأخيرًا: الزواج علاقة أسمى من أن تكون تأشيرة مؤقتة، تنتهي صلاحيتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية