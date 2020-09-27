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وزير النقل يتفقَّد جمرك الميناء الجاف بالرياض ويتفقَّد أنظمة فحص الحاويات بالأشعة

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وزير النقل يتفقَّد جمرك الميناء الجاف بالرياض ويتفقَّد أنظمة فحص الحاويات بالأشعة وزير النقل يتفقَّد جمرك الميناء الجاف بالرياض ويتفقَّد أنظمة فحص الحاويات بالأشعة
شاهد عرضًا للوسائل الحية وآلية استخدامها في الكشف والمعاينة عليها

وزير النقل يتفقَّد جمرك الميناء الجاف بالرياض ويتفقَّد أنظمة فحص الحاويات بالأشعة

قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم بزيارة لجمرك الميناء الجاف بالرياض، يرافقه محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وشملت الزيارة جولة في مبنى النافذة الواحدة الذي يضم جميع جهات الفسح من القطاعين العام والخاص، واطلع على الخدمات الجمركية التي تقدَّم من خلال مبنى النافذة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات.

كما قام بزيارة للمركز الموحَّد للعمليات الجمركية الذي أطلقته الجمارك مؤخرًا، الذي يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم الكامل لحركة العمل الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال استقبال البيانات الجمركية من المنافذ، والقيام بمعالجتها جمركيًّا، وإتمام عملية فسحها.

كما شملت زيارة وزير النقل الاطلاع على أنظمة فحص الحاويات بالأشعة في جمرك الميناء الجاف، والتعرف على دورها في سرعة الفسح الجمركي.. وشاهد خلال الجولة عرضًا للوسائل الحية، وآلية استخدامها في الكشف والمعاينة على الحاويات.

وزير النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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