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القيمة السوقية للاعب تبلغ  نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا "

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القيمة السوقية للاعب تبلغ  نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال

قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي .

الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع .

الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .

يذكر أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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