سلسلة C تغير مفهوم الهواتف الاقتصادية حول العالم

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مصراوي Masrawy

أكثر من 13 مليون مستخدم في 61 سوقا عالميا يستخدمون هواتف الفئة C لجودتها غير المسبوقة

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"DARE TO LEAP" ليس مجرد شعار أطلقته شركة realme، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية، وإنما أصبح واقعا ملموسا، في61 سوقا عالميا، نجحت من خلاله realme أن تغيير مفهوم الهواتف الذكية والوسائط التكنولوجية لدي المستخدمين حول العالم، في زمن قياسي لم يتعد العامين، منذ انطلاق أعمالها في هذا المجال خارج حدود الصين.

وضعت realme استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق رؤيتها لتغير مفهوم استخدام الهواتف الذكية وتحويلها من مجرد هواتف تؤدي وظائف تقليدية محدودة، إلى جزء مكمل لحياة الإنسان يساعده على انجاز مهام أعماله بمنتهى السلاسة والسرعة وبأعلى معايير الجودة.. هواتف تلبي رغبات المستخدمين وترافقهم في كل لحظات حياتهم، يوثقون من خلالها اسعد لحظاتهم، ويعتمدون عليها في أصعب الأوقات والمهام، هواتف تكون دائما حاضرة وقادرة على تحمل الأعمال الشاقة والاستخدامات المتعددة، هواتف تعتمد على أفضل مكونات التصنيع الخارجي والداخلي، وتستخدم أحدث برامج وتكنولوجيات التشغيل المتقدمة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولتحقيق هذه الأهداف أطلقت realme مجموعة متنوعة من سلاسل الهواتف الذكية التي تلبي تطلعات كافة شرائح المستخدمين حول العالم، واضعة على رأس أولوياتها احتياجات وطموحات الشباب، فكانت سلسلة هواتف C الاقتصادية، والتي بلغ عدد مستخدميها حول العالم أكثر من 13 مليون مستخدم، وضعوا ثقتهم الكبيرة فيها بعد أن نجحت realme في تغيير الصورة الذهنية للهواتف الاقتصادية، من هواتف تعتمد على مكونات غير جيدة سريعة التلف، لا تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، إلى هواتف ذات جودة عالية ترتقي الى هواتف الفئات فوق المتوسطة وأكثر.

اهتمت realme بشكل أساسي بدعم هواتف الفئة C بمجموعة من العناصر، يأتي على رأسها أفضل مكونات التصنيع التي تحافظ على الهاتف وتجعله أكثر قدرة على تحمل الصدمات والعمل الشاق، بالإضافة للشكل الخارجي الذي يأتي وفق أحدث صيحات التصميمات الهندسية التي تعبر عن الشباب، وتمنحهم مزيدا من الثقة وهم يحملون هاتفهم الذكي.

لم تكتفى realme بجودة المكونات الخارجية والداخلية للجهاز، وانما امتد اهتمامها أيضا إلى دعم سلسلة هواتف الفئة C بأحدث برامج التشغيل التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تمنح المستخدمين أفضل تجربة أداء على الإطلاق في هذه الفئة السعرية، وترسم على وجوههم بسمة رضاء بعد كل مهمة ينجزونها على هواتفهم.

وعلى صعيد السوق المصري نجحت realme في تقديم هواتفها من سلسلة C الاقتصادية، حيث قدمت C1 ، C2 ، C3 ،C3I ، C11 ، واخيرا C15 وجميعهم حقق نجاحات كبيرة ونال إعجاب أغلب الفئات وخاصة الشباب، وقد خاطبت realme في كل اصدار من اصدارات هذه الفئة طموحات واحتياجات الشباب بشكل مباشر، حيث قدمت على سبيل المثال تجربة فريدة لهواة الالعاب في هاتف C3 الذى جاء بواحد من افضل المعالجات في هذه الفئة السعرية على الاطلاق، ليلقب بوحش الالعاب.

أما فيC15 آخر إصدارات سلسلة C في الاسواق العالمية والذى أطلق حديثا في مصر، فيعد من أفضل الهواتف في هذه الفئة، حيث دعمته realme ببطارية عملاقة تصل لـ 6000 مللي أمبير منحته عن جدارة لقب وحش الطاقة، مما يجعل المستخدمين على ثقة تامة بانه مهما كانت فترة استخداماتهم فلن تخذلهم البطارية، خاصة في الأماكن التي لا يتوافر فيها مصدر للطاقة، سواء في الجامعات أو الأماكن المفتوحة مثل الحدائق أو الأعمال التي تتطلب التنقل من مكان لأخر فترات طويلة، وبذلك يصبح الأفضل في هذه الفئة بسعر لا يتعدى 3000 جنيه.