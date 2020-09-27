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آثار أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة

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آثار أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة آثار أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 27 سبتمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت منطقة أثار أسوان والنوبة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، اليوم الأحد، احتفالية بيوم السياحة العالمي، في قاعة العرض بالمسلة الناقصة تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية" والذي يتزامن مع يوم 27 سبتمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن منظمة السياحة العالمية اختارت شعار "السياحة والتنمية الريفية" للاحتفال بيوم السياحة العالمي ويجرى الاحتفال بقدرة وجهد القطاع على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص خارج المدن الكبرى.

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