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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل
دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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