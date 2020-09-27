أخبار عاجلة

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض -
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها -
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم -
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال -
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح" -
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات -
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد -
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" -
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية -
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها

Print
أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها
رئيس الوزراء الأرميني: قواتهم هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ

أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد: إن أذربيجان المجاورة، هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الدفاع الأرمينية: إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر، وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان؛ ردًّا على هذا الهجوم.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين؛ بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية "ناجورنو قرة باغ"، التي يقطنها أساسًا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم

انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم

"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال

"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال

شبكة عيون الإخبارية