جامعة الملك سعود تطلق "ماجستير تنفيذيًّا" في الحوكمة والسياسات العامة

★ ★ ★ ★ ★

تلبية لمتطلبات رؤية 2030 والبرامج التنموية

أطلق قسم الإدارة العامة بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود مؤخرًا، برنامج الماجستير التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة، وهو يأتي ضمن البرامج العلمية التي جاءت تلبية لمتطلبات تطبيق رؤية 2030 والبرامج التنموية المنبثقة منها.

مدة البرنامج عامان أربعة فصول دراسية، ويقوم على رؤية مفادها: تأهيل قيادات محلية وإقليمية متخصصة في إعداد وتنفيذ مبادئ الحوكمة في القطاع العام وتحليل السياسات العامة. وكذلك تتمثل رسالة البرنامج في تطوير قدرات ومهارات القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية من خلال توفير بيئة علمية وعملية تطبيقية.

ومن أبرز أهداف البرنامج تلبية الاحتياجات المتزايدة لمنسوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم، والاطلاع على المستجدات في حقل الحوكمة في القطاع العام والسياسات العامة، ورفع كفاءة وفاعلية وإنتاجية القطاعين العام والخاص والقطاع غير الهادف للربح، وتزويد المشاركين بالمهارات التحليلية للسياسات العامة والخاصة التي تمكنهم من القيام بأدوارهم القيادية، وتحديد الأولويات والقضايا والتحديات الوطنية وكيفية التعامل معها، علاوة على تعزيز مفهوم وعناصر الحوكمة لدى القيادات الإدارية في القطاع العام، وإعداد صف ثانٍ من القيادات الإدارية قادرة على تحليل وفهم ووصف الواقع الإداري وسبل التعامل معه، وبناء ثقافة تنظيمية الإنجاز والشفافية، والوعي بأخلاقيات العمل القيادي الإداري.

ويستهدف البرنامج الفئات التالية: العاملون في القطاع الحكومي، والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن شروط القبول في البرنامج إضافة إلى شروط القبول في جامعة الملك سعود؛ أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة موصى بها من قِبَل وزارة التعليم في تخصصات ذات العلاقة مثل: «الإدارة العامة، الاقتصاد، المحاسبة، العلوم السياسية، القانون، المالية» بتقدير لا يقل عن «جيد»، وأن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن «سنة» في العمل الحكومي أو القطاع الخاص.

من الجدير ذكره أن لغة البرنامج هي اللغة العربية، وستكون مواعيد الدراسة خلال الفترة المسائية على مدار الأسبوع، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في يومي الجمعة والسبت؛ علمًا بأن عملية القبول في البرنامج ستبدأ خلال الفصل الدراسي الحالي 1442هـ؛ على أن تبدأ الدراسة من الفصل الثاني من نفس العام الدراسي.جامعة الملك سعود