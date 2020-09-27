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الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله

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الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله

الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس السبت، الشيخ سالم بن محمد بن خلف الشويلعي الرشيدي، أحد شيوخ قبيلة الشوالعة من بني رشيد، ورئيس مركز بدع بن خلف سابقًا؛ إثر مرض كان يعاني منه.

وأديت صلاة الميت على الشيخ "سالم بن خلف" في منطقة الرياض، ويستقبل ذووه التعازي بمركز بدع بن خلف جنوب حائل 280 كيلو.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة الشوالعة خاصة، وقبيلة بني رشيد عامة، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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