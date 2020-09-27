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عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد -19 في نيويورك

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عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد -19 في نيويورك عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد -19 في نيويورك
الولاية سجَّلت 1005 إصابات من أصل 99953 اختبارًا

عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد -19 في نيويورك

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ إذ أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1000 حالة خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى منذ 5 يونيو التي تشهد فيها الولاية تسجيل هذا العدد.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو اليوم تسجيل 1005 إصابات اليوم من أصل 99953 اختبارًا.

وأوضح أن الولاية سجّلت في الفترة من أواخر يوليو حتى بداية سبتمبر نحو 660 إصابة بكوفيد-19 يوميًّا.

ولم يعلق كومو على تجاوز أعداد الإصابات 1000 حالة في مؤتمره اليومي حول كوفيد-19، لكنه كرر دعوته لضرورة أخذ الحذر والحيطة، واتباع الإرشادات الصحية.

وقال كومو: إنه ينبغي أن يستمر سكان نيويورك في ممارسة السلوكيات الأساسية التي تحرك قدرتنا على محاربة كوفيد-19 خلال الانتقال إلى موسم الخريف والإنفلونزا. مؤكدًا ضرورة وضع الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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