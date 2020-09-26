"عباس" يصدر مرسوم موعد الانتخابات الفلسطينية في 3 أكتوبر

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"اللجنة المركزية" جاهزة لتنظيمها

توقعت أوساط فلسطينية مستقلة تعنى بمراقبة الانتخابات اليوم السبت، بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل، مرسوماً يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وذكر رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال، أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنه جرى التوافق على تواريخ، وفقاً لـ "فرانس 24".

وبين أن "عباس" سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية.

من ناحيتها، بينت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات، أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار "عباس" المرسوم بإجرائها.

وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية مرتين، في العام 1996 و2006، بإشراف دولي.الرئيس الفلسطيني محمود عباس