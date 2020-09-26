أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عباس" يصدر مرسوم موعد الانتخابات الفلسطينية في 3 أكتوبر

Print
"عباس" يصدر مرسوم موعد الانتخابات الفلسطينية في 3 أكتوبر "عباس" يصدر مرسوم موعد الانتخابات الفلسطينية في 3 أكتوبر
"اللجنة المركزية" جاهزة لتنظيمها

توقعت أوساط فلسطينية مستقلة تعنى بمراقبة الانتخابات اليوم السبت، بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل، مرسوماً يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وذكر رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال، أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنه جرى التوافق على تواريخ، وفقاً لـ "فرانس 24".

وبين أن "عباس" سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية.

من ناحيتها، بينت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات، أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار "عباس" المرسوم بإجرائها.

وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية مرتين، في العام 1996 و2006، بإشراف دولي.الرئيس الفلسطيني محمود عباس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

شبكة عيون الإخبارية