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تسجيل 620 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و 98 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل 620 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و 98 حالة شفاء في الاردن تسجيل 620 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و 98 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في الاردن الجمعة 620 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (610) حالات محليّة توزّعت كما يلي:
▪︎ (306) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (146) في محافظة البلقاء.
▪︎ (91) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (24) في محافظة الكرك.
▪︎ (16) في محافظة المفرق.
▪︎ (9) في محافظة معان.
▪︎ (8) في محافظة إربد.
▪︎ حالتان في لواء الرمثا.
▪︎ (3) في محافظة عجلون.
▪︎ حالتان في محافظة مأدبا.
▪︎ حالتان في محافظة الطفيلة.
▪︎ حالة واحدة في محافظة جرش.
- (10) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (7211) حالة.
▪︎ سُجّلت (3) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (39) حالة.
▪︎ سُجّلت (98) حالة شفاء هذا اليوم، (15) في مستشفى الأمير حمزة، و(74) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(6) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (14064) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1142025) فحصاً.

إجراءات أخرى:
تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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