تسجيل 620 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و 98 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في الاردن الجمعة 620 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (610) حالات محليّة توزّعت كما يلي:
▪︎ (306) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (146) في محافظة البلقاء.
▪︎ (91) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (24) في محافظة الكرك.
▪︎ (16) في محافظة المفرق.
▪︎ (9) في محافظة معان.
▪︎ (8) في محافظة إربد.
▪︎ حالتان في لواء الرمثا.
▪︎ (3) في محافظة عجلون.
▪︎ حالتان في محافظة مأدبا.
▪︎ حالتان في محافظة الطفيلة.
▪︎ حالة واحدة في محافظة جرش.
- (10) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (7211) حالة.
▪︎ سُجّلت (3) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (39) حالة.
▪︎ سُجّلت (98) حالة شفاء هذا اليوم، (15) في مستشفى الأمير حمزة، و(74) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(6) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (14064) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1142025) فحصاً.
إجراءات أخرى:
تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).