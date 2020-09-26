أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد

Print
مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد
وذوو الفقيد يناشدون تعيين الابن المصاب لإعالة الأسرة بعد والده

مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم

زار مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، أسرة المعلم سالم العيسى، الذي توفي أثناء تدريس طلابه عن بعد.

حضر مدير التعليم لمنزل الأسرة، بمركز سبت الجارة، وقدم لهم واجب العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله -.

وأشاد بحسن خلقه وسيرته خلال حياته التعليمية التي تجاوزت 25 عامًا.

وقال "الزاحمي"، إن لحظاته الأخيرة كانت أكبر دليل على إخلاصه في عمله عندما وافاه الأجل وهو يؤدي الدرس لطلابه عن بعد، رغم أن ظروف سفره تعفيه من ذلك.

وكان المعلم العيسى -رحمه الله - توفي ووالده في حادث مروري بمحافظة القويعية، أثناء سفرهما رفقة ولده، لغرض علاج الجد، لدى أحد مستشفيات الرياض.

وخلال سير المركبة، يؤدي الدرس عن بعد، لطلابه بالقنفذة، بينما ابنه يتولى القيادة، انحرفت السيارة بهما ما أدى لوفاة المعلم ووالده، وإصابة ابنه السائق بإصابات بليغة ما يزال على إثرها منومًا بمستشفى الملك سعود بالرياض.

وفي سياق متصل، شكر شقيقا المعلم، إبراهيم صالح العيسى، والشيخ موسى العيسى، مدير التعليم وكل زملاء الفقيد، على مواساتهم وتقديم واجب العزاء.

وناشدا وزارة التعليم المساهمة في تعيين ابن المعلم خريج الكيمياء، ليحل محل والده، وليتمكن من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، لأنه أصبح العائل الوحيد لهم بعد وفاة والده.مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

الاقتصاد الدائري للكربون.. فكرة سعودية تتحول إلى عالمية عبر الـG20

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

فيتوريا: لا يهم إن سجل "حمدالله" أو لم يسجل الأهم فوزنا.. وليد عبدالله: مباراة الغد نهائي سعودي مبكر

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

شبكة عيون الإخبارية