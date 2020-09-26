100% من سعر المتر.. كيف تحسب قيمة مخالفة زيادة مسطح الخدمات (الرووف)؟

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.

يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء لعدد من الأدوار وحدث بها مخالفات للأدوار الصادر بها الترخيص وكذلك لاشتراطات الترخيص.

وبالنسبة لحالة المبنى الذي توجد به مخالفة بزيادة مسطح غرف الخدمات بدور السطح بدون ترخيص، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كالتالي (المساحة المخالفة بزيادة مسطح غرف الخدمات × 100% من قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

وبافتراض أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق، على اعتبار أن المساحة المخالفة الزائدة في دور مسطح الخدمات 100 متر وسعر المتر 200 جنيه يكون حساب قيمة المخالفات في إجمالي المبنى كالتالي (100 متر × 200 جنيه= 20000 جنيه).

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