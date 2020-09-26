القائمة الوطنية تختار مرشحين للمنافسة على مقعدي القائمة بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

حسمت القائمة الوطنية بجنوب سيناء مقعدي القوائم، باختيار فضية سالم عبدالله مرشحة الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، والسيد عوض مرشح الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء.

ولم تتلقى لجنة تلقي طلبات المرشحين بمحكمة جنوب سيناء اليوم السبت، طلبات ترشح لانتخابات مجلس النواب على مقعدي الفردي، في اليوم الأخير لتلقي الطلبات.

يذكر أن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات النواب بجنوب سيناء حتى الآن ١٢ مرشحًا على المقعدين الفردي، بينهم 6 مرشحين في الدائرة الأولى، و 6 آخرين في الدائرة الثانية.