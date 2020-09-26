أخبار عاجلة

علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القائمة الوطنية تختار مرشحين للمنافسة على مقعدي القائمة بجنوب سيناء

Print
القائمة الوطنية تختار مرشحين للمنافسة على مقعدي القائمة بجنوب سيناء القائمة الوطنية تختار مرشحين للمنافسة على مقعدي القائمة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:29 م السبت 26 سبتمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

حسمت القائمة الوطنية بجنوب سيناء مقعدي القوائم، باختيار فضية سالم عبدالله مرشحة الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، والسيد عوض مرشح الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء.

ولم تتلقى لجنة تلقي طلبات المرشحين بمحكمة جنوب سيناء اليوم السبت، طلبات ترشح لانتخابات مجلس النواب على مقعدي الفردي، في اليوم الأخير لتلقي الطلبات.

يذكر أن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات النواب بجنوب سيناء حتى الآن ١٢ مرشحًا على المقعدين الفردي، بينهم 6 مرشحين في الدائرة الأولى، و 6 آخرين في الدائرة الثانية.

فضية سالم

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن

8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

8 الصبح - قراءة في آخر جهود الدولة للتسهيل على المصدرين وزيادة الصادرات المصرية

8 الصبح - قراءة في آخر جهود الدولة للتسهيل على المصدرين وزيادة الصادرات المصرية

من مصر | حلقة خاصة من محافظة كفر الشيخ ولقاء مع المحافظ اللواء جمال نور الدين (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة من محافظة كفر الشيخ ولقاء مع المحافظ اللواء جمال نور الدين (حلقة كاملة)

شبكة عيون الإخبارية