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قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر.. "أديب" يعتذر عن تشكيل اللبنانية

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قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر.. "أديب" يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر.. "أديب" يعتذر عن تشكيل اللبنانية
اصطدم في تشكيل بعقبات عدة كان أبرزها تمسك الثنائي الشيعي بتسمية الوزراء

قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر..

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، السبت، اعتذراه عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي.

وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلّف خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

واصطدمت مباحثات أديب، في إطار تشكيل الحكومة، بعقبات عدة، كان أبرزها تمسك الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل"، بتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، ولا سيما وزير المالية.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلّف مصراً على تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب السياسية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" اجتمع أديب مع مسؤولين من "حزب الله" و"حركة أمل"، الخميس الماضي، من دون أن يرشح عن الاجتماع أي نتائج حاسمة بشأن تشكيل الحكومة، لا سيما ما يتعلق بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المالية.

وكان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، قد طرح مبادرة تقضي بأن يسمي أديب وزيراً من الطائفة الشيعية للمالية، شرط أن يكون مستقلاً، وأن يعتمد موضوع تسمية وزير شيعي في الوزارة لمرة واحدة فقط بدل اعتماده عرفاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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