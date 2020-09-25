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أمانة عسير ترصد 7 مراكز تسوق خالفت الإجراءات الاحترازية والوقائية

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خلال جولاتها على الأسواق والمنشآت التجارية في أبها

أمانة عسير ترصد 7 مراكز تسوق خالفت الإجراءات الاحترازية والوقائية

رصدت أمانة منطقة عسير 7 مراكز تسوق في مدينة أبها، خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالحد من تفشي المستجد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها الأمانة التي شملت عددًا من الأسواق والمنشآت التجارية بمدينة أبها؛ مؤكدًا أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق 7 مراكز تسوق لم تطبق البروتوكولات البلدية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل كامل.

وشدد "الحميدي"، على أن الأمانة وكافة بلدياتها مستمرة في متابعة الأسواق والمتاجر من خلال فرقها الرقابية الميدانية؛ للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع؛ مهيبًا بالمواطنين والمقيمين الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940؛ في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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