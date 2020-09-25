أخبار عاجلة

"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عمل الرياض" يضبط "21" عاملًا مخالفًا ويغلق 12 محلًّا

Print
خلال جولات تفتيشية شملت أكثر من 800 منشأة تجارية

ضبط مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، "21" عاملًا مخالفًا لنظام العمل والإقامة، وقام بتسليمهم للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتمكّن المكتب كذلك من توجيه أكثر من "24" إنذارًا لمنشآت تعمل في نشاط تأجير المركبات، بالإضافة إلى إغلاق 12 محلًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفذها المكتب على أكثر من 800 منشأة تجارية تعمل في نشاط تأجير المركبات وأسواق اللحوم وبعض مواقع الاتصالات، بالتعاون مع الجهات الشريكة "الهيئة العامة للنقل ومرور الرياض والضبط الميداني ووزارة التجارة والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض".

يذكر أن هذه الجولات الميدانية تتم من خلال وضع الخطط المجدولة من إدارة التفتيش بالمنطقة حسب الأنشطة المستهدفة، وبناءً على البلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

شبكة عيون الإخبارية