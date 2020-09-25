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استفتاء " غريب عجيب " يطرحه وزير الصحة على الأردنيين بخصوص كورونا

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استفتاء " غريب عجيب " يطرحه وزير الصحة على الأردنيين بخصوص كورونا استفتاء " غريب عجيب " يطرحه وزير الصحة على الأردنيين بخصوص كورونا

جى بي سي نيوز  : - انتقد أردنيون الاستفتاء الذي طرحه وزير الصحة عليهم قبل قليل بخصوص عزل الاطفال او كبار السن في المنازل ، حيث طلب جابر من المواطنين في سؤاله : ما رأيكم بهذا الإجراء؟ هل برأيكم يمكن تطبيق ذلك على المرضى الأكبر عمراً الذين لا يشكون من أي أعراض؟ و هل ستكون نسبة الالتزام عالية؟

وموضع انتقاد وزير الصحة في استفتائه هذا والذي تنشر المدينة نيوز صورة عنه من حسابه على تويتر ، هو ان الاجراءات الصحية تتخذ بقرارات مركزية من ذوي الاختصاص ولا علاقة للمواطنين بها خاصة اذا علمنا بأن عدة تناقضات تم تسجيلها خلال اليومين الماضيين كان اخرها التعديل الذي جرى اليوم على مسالة الحجر المنزلي للقامين من الخارج ، فبعد ان كان القرار عدم حجر القادمين من المناطق الخضراء والذين يثبت فحص كورونا في المطار بأن نتائجهم سلبية تم تعديل هذا القرار مساء الاربعاء حيث تقرر حجر جميع القادمين بلا استثناء بعد ان كان القرار بغير ذلك وتناقلته وكالات الانباء . 

وتساءل المعلقون هل نحن في سوق خضار ؟؟  الم يتم اتخاذ القرارات المركزية من ذوي الاختصاص  فكيف يخرج علينا وزير الصحة في ذا الاستفتاء الغريب العجيب ولم يجف بعد قرار خلية الازمة ولجنة الاوبئة والتي تستنير برأيه اصلا كوزير للصحة قبل اتخاذ قرارات مهمة بصحة المواطنين في الاردن .

شاهد صورة عن تغريدة الوزير :

 

 

المصدر : المدينة نيوز - غدير شهاب

جي بي سي نيوز

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