أخبار عاجلة

مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
ملعب ONTime - حسام حسن : لا أنسي دور الكابتن أحمد سامي معي عندما كنت في قطاع ناشئين طلائع الجيش -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "بكري سليم" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 28/09/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ريما الرويسان": المؤسس صنع لحظات تاريخية أعلنت ميلاد "دُرّة العالم"

Print
"ريما الرويسان": المؤسس صنع لحظات تاريخية أعلنت ميلاد "دُرّة العالم" "ريما الرويسان": المؤسس صنع لحظات تاريخية أعلنت ميلاد "دُرّة العالم"
أكدت أن المملكة نجحت في تنمية الإنسان وتطويره والاستثمار في تأهيله

أكدت ريما الرويسان أن ذكرى اليوم الوطني التسعين، تستحق منا التوقف أمامها احترامًا وإجلالاً لصناع تاريخها، مشيرة إلى أن هذا اليوم الذي تحتفل به المملكة العربية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، والذي يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، حيث قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، والتي ندعو من خلالها أن يغفر الله للملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأن يمد بيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-.

وأكد "الرويسان" أن هذه الذكرى تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات التاريخية، والتنموية والأمنية حيث صنع المؤسس اللحظات التاريخية التي أعلنت ميلاد "درة العالم".

وتابعت "الرويسان" قائلة : نجحت المملكة خلال العقود الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، التي تجسدت في تنمية الإنسان وتطويره والاستثمار في تأهيله بالمعارف والمهارات، وأسأل الله العلي القدير، أن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان، والتقدم والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة التي تحكم بالعدل وتذلل الصعاب لخدمة الوطن والمواطن، ويجب علينا جميعًا أن نقدم لهذا الوطن الغالي والنفيس في سبيل خدمته ورفعته.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

شبكة عيون الإخبارية