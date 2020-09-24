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"مرور الطائف" ينظم حركة السير في احتفالات اليوم الوطني الـ90 بنجاح

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تمكنوا من رصد وتسجيل مخالفات على عدد كبير من قائدي المركبات

شارك مرور محافظة الطائف، مساء أمس في تنظيم حركة السير بانسيابية وتميز في مواقع الاحتفالات باليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث انتشر رجال المرور داخل المحافظة لتنظيم حركة السير في الأماكن التي تشهد الازدحام.

وتمركز رجال المرور في عديد من الشوارع والميادين والأماكن الحيوية مثل الردف وشارع الخمسين وغيرها من الشوارع المهمة في المحافظة مع الجهات الأمنية الأخرى، وعمل على تنظيم حركة السير لتسيير الحركة المرورية، وتم رصد عديد من المخالفات المرورية على قائدي المركبات المخالفة.

وتمكن رجال المرور خلال الأيام القريبة الماضية من ضبط عديد من قائدي المركبات المخالفة؛ آخرها ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفات "مرورية السرعة، وعدم وجود لوحات" ونشر المقاطع عبر سناب شات.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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