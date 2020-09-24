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مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:55 صباحاً
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:53 صباحاً
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:52 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:52 صباحاً
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:51 صباحاً
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:50 صباحاً
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:50 صباحاً
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:50 صباحاً
ملعب ONTime - حسام حسن : لا أنسي دور الكابتن أحمد سامي معي عندما كنت في قطاع ناشئين طلائع الجيش
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:49 صباحاً
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "بكري سليم" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 28/09/2020
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:49 صباحاً
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لعلهم يفقهون - د. عبدالشافي الشيخ: الشيطان يتشكل بأشكال حسنة وقبيحة لإغواء البشر
DMC
DMC
الخميس 24 سبتمبر 2020 09:36 مساءً
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