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وفاتان و 363 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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وفاتان و 363 إصابة جديدة بكورونا في الأردن وفاتان و 363 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة سعد جابر، الأربعاء، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 354 إصابة محلية، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 35.

وتوزعت الحالات المحليّة على 268 في العاصمة عمّان، و4 في الكرك، و43 في البلقاء، و6 في إربد، و26 في الزرقاء، وحالة واحدة في معان، وحالة واحدة في عجلون، وحالة واحدة في مأدبا، و4 في المفرق.
وذكر جابر أن الإغلاقات في البؤر الساخنة بالمحافظات ساهمت في انخفاض عدد حالات الإصابة.

وسُجلت 98 حالة شفاء جديدة الأربعاء.

وأُجري 16931 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1112679.

جي بي سي نيوز

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