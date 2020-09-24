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احتفاءً باليوم الوطني 90.. "حركية" تنظم مسيرة لمنسوبيها بشوارع الرياض

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بمشاركة 20 شخصًا من ذوي الإعاقة متوشحين بالأخضر وأعلام المملكة

احتفاءً باليوم الوطني 90..

احتفت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" باليوم الوطني للمملكة 90، وذلك من خلال مسيرة وطنية نظمتها الجمعية بمشاركة 20 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية متوشحين بالأخضر وأعلام المملكة.

وتجول المشاركون في مدينة الرياض للاطلاع على أبرز معالمها الحضارية والآثار التاريخية، وترسيخ المواطنة في نفوسهم، وحب الوطن في ذواتهم، وإبراز الجهود التي بذلتها المملكة في التشييد والبناء.

وتخلل المسيرة جولة في محافظة الدرعية، للتعرف على آثارها التاريخية ومسيرة الآباء والأجداد، والسواعد الوطنية المخلصة التي شيدت الوطن الغالي إلى أن أضحى منارة حضارية ومدنًا عصرية تقارع كبرى الدول المتقدمة، كما قام المشاركون بجولة في الموقع الأثري بحي الطريف التاريخي، وهو في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 2010، وشاهدوا قصر سلوى ومكوناته وأطلاله مستشعرين أهميته؛ لكونه قصراً لأئمة الدولة الأولى، وأقاموا العرضة السعودية أمام القصر احتفاء بيوم الوطن المجيد.

من جهتها قدمت جمعية حركية شكرها وتقديرها لمحافظ الدرعية لترحيبه وتسهيل المسيرة بالمحافظة، ولهيئة تطوير بوابة الدرعية، لدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه فئة عزيزة في المجتمع، وحفظها لموقع الدرعيّة التاريخي، ليصبح معلمًا عالميًا يرسخ القيم التراثية والتاريخية في المملكة.

إلى هذا عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية، مستحضرين توحيد هذا الكيان على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله ـ والإنجازات العظيمة التي حققها أبناؤه البررة من بعده.


وفي هذا الإطار فإن حركية تحتفي سنويًّا بمناسبة اليوم الوطني من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة، والفقرات الشيقة، والملتقيات الجماهيرية التي تتخللها القصائد والأناشيد الوطنية، والأهازيج الشعبية، والعرضة النجدية؛ مما يعزز روح الوطنية ويبث الحماس والانتماء في نفوس المشاركين.

احتفاءً باليوم الوطني 90..

احتفاءً باليوم الوطني 90..

احتفاءً باليوم الوطني 90..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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