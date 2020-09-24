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القمر يلتقي "المشتري وزحل" الليلة.. والظاهرة تتكرر الجمعة والسبت

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القمر يلتقي "المشتري وزحل" الليلة.. والظاهرة تتكرر الجمعة والسبت القمر يلتقي "المشتري وزحل" الليلة.. والظاهرة تتكرر الجمعة والسبت
"عسيري": يمكن الرصد فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس

القمر يلتقي

يلتقي القمر ، الليلة، مع كل من كوكبي المشتري وزحل، ثم يتكرر التقاء الثلاثة الأجرام السماوية غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت.

ويمكن رصد الظاهرة فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس حتى ما قبل منتصف الليل.

كما يمكن رؤية المشتري بالعين المجردة وإلى الشرق منه يمكن رؤية زحل مع ملاحظة أن المشتري أشد لمعاناً من زحل.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: يمكن بالعين المجردة هذه الليالي رؤية كل من كوكبي المريخ والزهرة.

وأضاف: يشرق المريخ فوق الأفق الشرقي من بعد العشاء بينما يظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وأردف: عند استخدام تلسكوب يمكن رصد أقمار جاليليو الأربعة التابعة للمشتري والبقعة الحمراء والأحزمة الممتدة على استوائه، في حين يمكن رصد حلقات زحل المميزة، ويمكن رصد القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ.

وتابع: يحدث صباح غدٍ الجمعة بعد شروق الشمس اقتران غير مرئي بين القمر والمشتري. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.

وقال "عسيري": يعد الاقتران حدثاً ظاهرياً بينما في الواقع يفصل بين الجرمين مسافة كبيرة، كما يحدث اقتران بين القمر وزحل يمكن رصده غداً الجمعة قبل منتصف الليل بقليل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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