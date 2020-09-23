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شاهد.. "داوود الصيني" يشارك السعوديين اليوم الوطني بـ"سارعي للمجد والعليا"

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شاهد.. "داوود الصيني" يشارك السعوديين اليوم الوطني بـ"سارعي للمجد والعليا" شاهد.. "داوود الصيني" يشارك السعوديين اليوم الوطني بـ"سارعي للمجد والعليا"
قال زرت المملكة قبل سنتين وعبر عن مشاعره وحبه للمملكة وقيادتها

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شارك الشاب الصيني "داوود وانغ" بمقطع قدم خلاله التهنئة للملك سلمان ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكافة أفراد الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، معبراً عن اعتزازه وحبه للمملكة التي زارها قبل عامين وكانت من أروع الزيارات .

وتفصيلا، تضمن مقطع الفيديو لـ "داوود وانغ " النشيد الوطني للمملكة الذي لحنه بصوته الشجي ولغته العربية المكسرة والتي حملت مضامين الحب والشعور الطيب تجاه المملكة والشعب السعودي الذي وصفه بالكريم.

وقال " داوود " أتمنى زيارة المملكة في القريب، مبدياً إعجابه الشديد بالنهضة والتقدم والازدهار الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات في ضوء تحقيق رؤية 2030 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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