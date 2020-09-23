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لحصوله على الدكتوراة.. البابا تواضروس يكرم مرتل كنيسة "خماروية"

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لحصوله على الدكتوراة.. البابا تواضروس يكرم مرتل كنيسة "خماروية" لحصوله على الدكتوراة.. البابا تواضروس يكرم مرتل كنيسة "خماروية"

مصراوي Masrawy

10:34 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كتب- مصراوي:

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مرتل كنيسة الشهيد "مارجرجس بخماروية" بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراة في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته اليوم في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا: أرحب بالمرتل سعد بطرس شانوتي بخيت مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في منطقة شبرا الشمالية التي يشرف عليها أنبا انجيلوس.

وأضاف: المرتل سعد حصل على الدكتوراة، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج في معهد ديديموس دفعة سنة ١٩٩٠ وكان الأول على دفعته، ودرس وحصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٦ بتقدير جيد جدًا ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٨ بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية، واللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفي يوم ١٩ - ٩ - ٢٠٢٠ حصل على دكتوراة من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها في كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية وحصل على الدكتوراة بتقدير امتياز وتعتبر هذه هي الرسالة الأولى التي تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة.

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