"بيطري البلينا" يؤكد ظهور قرد في "الغنيمية" بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أكدت مكاتبة رسمية صادرة من الإدارة البيطرية بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، اليوم الأربعاء، ظهور قرود بقرية الغنيمية دائرة المركز.

وجاء نص المكاتبة:"نحيط علم سيادتكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر 2020، بناءًا على الإشارة الواردة من مجلس المدينة بخصوص ظهور بعض القردة والنسانيس بقرية الغنيمية، قام الدكتور محمود عبدالله حسانين، مدير الإدارة البيطرية بالبلينا بتكليف الدكتور مينا عوني كامل، مفتش وحدة بني حميل البيطرية، بالمرور على القرية، وبسؤال المواطنين وعمدة القرية تبين أنه تم مشاهدة قرد مختبيء في الأراضي الزراعية واتجه إلى نهاية الطريق الحربي الفاصل بين قنا وسوهاج في اتجاه قرية العمرة التابعة لمحافظة قنا".

كانت حالة من الرعب والخوف سادت بين أهالي قريتي الغنيمية والحلافي بناحية مجلس قروي بني حميل دائرة مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، عقب ظهور 3 قرود يتجولون بين أطراف الزراعات بالقريتين، وتناولهم ثمار البلح أسفل أشجار النخيل.

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