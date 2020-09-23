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عصر غد الخميس.. تعديل موعد جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس

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عصر غد الخميس.. تعديل موعد جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس عصر غد الخميس.. تعديل موعد جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس

مصراوي Masrawy

07:26 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن عمرو خميس، نجل شقيق رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في ، عن تعديل موعد جنازة الراحل لتقام عصر غد الخميس، بدلًا من الحادية عشر صباحًا.

رحل رجل الأعمال محمد فريد خميس، عن عالمنا، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 80 عامًا.

وفي منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال عمرو خميس، نجل شقيق الراحل، إنه جرى تعديل موعد الجنازة لتقام في تمام الثالثة عصر غد الخميس.

وكانت مجموعة "النساجون الشرقيون" أعلنت تفاصيل تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل، موضحة أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، وأن الجنازة ستُصلى بمصنع النساجون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، وبعدها يكون الدفن بمقابر العائلة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.

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