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وزارة الموارد البشرية في الرياض تتزين بمناسبة العيد الوطني

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وزارة الموارد البشرية في الرياض تتزين بمناسبة العيد الوطني وزارة الموارد البشرية في الرياض تتزين بمناسبة العيد الوطني
بصور القيادة وأعلام المملكة وعقود الزينة

وزارة الموارد البشرية في الرياض تتزين بمناسبة العيد الوطني

تزين مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، منذ مساء أمس الثلاثاء، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-.

كما تزين بالإضاءة الخضراء وعقود الزينة وأعلام المملكة واللوحات المعبرة عن الحب والاعتزاز بالوطن على أسوار المبنى والمداخل والمرافق، وعرض شعار اليوم الوطني على الشاشات الداخلية للفرع، وتوزيع الملصقات الإلكترونية لليوم الوطني على بوابات المبنى احتفاء وابتهاجًا باليوم الوطني التسعين، تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي: إن هذه الاستعدادات تأتي كبداية لمجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يعتزم الفرع تنظيمها لمنسوبيه من الجنسين في اليوم الأول من عودة الدوامات، والتي سيراعى فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية وقوانين التباعد الاجتماعي.

وأكد أهمية هذه الاستعدادات والفعاليات الوطنية في تجديد الشعور بحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ تأسيس هذه البلاد ومنجزاتها عبر العصور؛ حيث يعد اليوم الوطني السعودي الشاهد التاريخي على مسيرة كفاح ملوك المملكة العربية لبناء الوطن العظيم.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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