بالأسماء.. شركة مياه الشرب بجنوب سيناء تعلن المقبولين لشغل وظائفها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء المقبولين لشغل بعض الوظائف بالتعاقد.

وجاء ذلك طبقًا للإعلان رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والمطلوب استكمال البيانات الخاصة بهم.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن الشركة خصصت رابط لتلقي التظلمات واستكمال البيانات الخاصة بالمتقدمين لشغل الوظائف التي جرى الإعلان عنها من قبل، على :www.sinaiwater.com/jobs .

وأكدت رئيس قطاع المياه، أنه سيجري تلقي التظلمات بداية من اليوم الأربعاء وحتى الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وتوزيع المتقدمين الذين انطبقت عليهم كافة الضوابط والشروط على فروع الشركة بالمدن المختلفة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عن حاجتها إلى عدد من الوظائف التخصصية، بينها مهندسين في كافة التخصصات، وفنيين وحرفيين، بشرط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، ويجتاز الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، وثبوت اللياقة الطبية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وكانت أسماء المقبولين المعلنة كالتالي: