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بتعاملات 33 مليون جنيه.. ضبط 7 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

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بتعاملات 33 مليون جنيه.. ضبط 7 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بتعاملات 33 مليون جنيه.. ضبط 7 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

مصراوي Masrawy

01:19 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة مُكبرة، لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

تمكنت الإدارة من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقوما بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة سنوات طبقاً للفحص المستندي (17 مليون جنيه مصري).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (2 مليون جنيه مصري).

ونجحت الحملة في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثمانية أشهر طبقاً للفحص المستندي (4 مليون جنيه مصري)، و (ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم (6107 دولار أمريكي – 1300 يورو – 2505 درهم أماراتي – 83 ريال سعودي – 302,490 جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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