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استشر الطبيب فورًا.. كبير أطباء الأورام بروسيا: 4 علامات خطرة

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استشر الطبيب فورًا.. كبير أطباء الأورام بروسيا: 4 علامات خطرة استشر الطبيب فورًا.. كبير أطباء الأورام بروسيا: 4 علامات خطرة
منها فقدان الوزن دون حمية غذائية مع ارتفاع حرارة الجسم

استشر الطبيب فورًا.. كبير أطباء الأورام بروسيا: 4 علامات خطرة

كشف الدكتور أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، عن أربعة أعراض لا يجب تجاهلها وتتطلب استشارة طبيب الأورام فورًا.

وحسب موقع " اليوم"، حدد الأخصائي كابرين، علامات توجب استشارة الطبيب فورًا.

فيمكن أن تشير علامات مثل:

- الشعور بالتعب لفترة طويلة، يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض سرطاني.

- فقدان الوزن دون اتباع حمية غذائية معينة، وخاصة عندما يرافقه ارتفاع درجة حرارة الجسم، دون وجود إصابة بأمراض البرد.

- أيضًا السعال المستمر لفترة طويلة.

- أي إفرازات للدم عند السعال ونزف الأنف لفترة طويلة، واستمرار نزول الدم مع البول ومع الغائط.

وأكد "كابرين" أنها جميعًا أعراض تثير القلق، وتتطلب استشارة الطبيب بسرعة.

وطالب بمراقبة الحالة الصحية للمحيطين بالشخص وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم أيضًا، عند ظهور أي من هذه الأعراض عندهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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