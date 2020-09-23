ضبط صاحب مطبعة بحوزته 700 ألف عبوة وملصق لمستحضرات تجميل مقلدة بالسلام

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط صاحب مطبعة بحوزته أكثر من 700 ألف عبوة كرتونية وملصق لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية مقلدة في مدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة - بدائرة قسم شرطة السلام أول) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تقليد العلامات التجارية والمطبوعات داخل المطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وعثر بداخلها على 728 ألف عبوة كرتونية وملصق لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية جميعها مقلدة.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.