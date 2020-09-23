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شاهد.. محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تكتسي بـ"الأخضر" بمناسبة يوم الوطن

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في منظرٍ شكلَ جمالاً زاهياً مُلفتاً للانتباه وشوهد من جهات الشوارع القريبة منها

شاهد.. محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تكتسي بـ

ظهرت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة مساء يوم أمس، مكتسية باللون الأخضر، بمناسبة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني 90، وذلك في تفاعل من المحكمة باليوم الوطني الغالي على الجميع.

وظهرت جميع طوابق محكمة التنفيذ بمكة المكرمة وواجهتها، وبمتابعة من رئيس المحكمة الشيخ محمد صالح العضيبي، مضاءةً باللون الأخضر وصورة العلم الوطني بمناسبة استعداد المملكة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 90، في منظرٍ شكلَ جمالاً زاهياً، ليُشكل ضوءاً أخضر اللونَ يلفت الانتباه، وباتَ مُشاهداً من عدة جهات من الشوارع القريبة منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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