"آل نملان": الملك سلمان وولي العهد استلما زمام رحلة البناء والتنمية بكل اقتدار

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أكد أن اليوم الوطني الـ90 مناسبة لتجديد العهد والولاء والطاعة لهما

أكد عضو المجلس البلدي بظهران الجنوب، ولجنة إصلاح ذات البين بمنطقة عسير

ناصر عون آل نملان، أن اليوم الوطني الـ90 والذي يمثل تاريخ توحيد وإطلاق اسم المملكة، يوم خالد يرويه الأجداد والآباء والأبناء على مر الأزمان، عندما توحدت الصفوف وانتشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن.

وقال: "بدأت انطلاقة رحلة البناء والتنمية التي استلم زمامها بكل اقتدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تحققت لبلادنا إنجازات كبيرة وبات وطننا الغالي أنموذجاً فريداً في نهضته الشاملة وتاريخه العريق، وتلاحم أبناء الوطن مع قيادته الرشيدة".

وأضاف: "في اليوم الوطني يشرفنا أن نجدد عهد الولاء والطاعة إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، كما نقدم التهنئة إلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا، كما نبعث برسائل الفخر والتقدير إلى أبطالنا في الحد الجنوبي وما يسطرونه من ملاحم بطولية".