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"دهانات الجزيرة" تطلق أقوى عروضها لعام 2020 احتفاء باليوم الوطني الـ90

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"دهانات الجزيرة" تطلق أقوى عروضها لعام 2020 احتفاء باليوم الوطني الـ90 "دهانات الجزيرة" تطلق أقوى عروضها لعام 2020 احتفاء باليوم الوطني الـ90
بخصومات تصل إلى 50 % على طلبات الأونلاين

تحتفل "دهانات الجزيرة"، العلامة التجارية الأبرز على مستوى شركات الدهانات والحلول الإنشائية في والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باليوم الوطني السعودي الـ90 بطرح مجموعة مميزة من العروض والخصومات، تصل إلى 50 %، هي الأقوى لعام 2020م.

وتشمل العروض: منتجات الشركة للتطبيقات الداخلية، إلى جانب منتجاتها للتطبيقات الخارجية، علاوة على أدوات تنفيذ الدهانات، إضافة إلى التوصيل المجاني.

وتسري عروض "دهانات الجزيرة" بتلك المناسبة الغالية على طلبات الأونلاين، وتستمر حتى 26 من شهر سبتمبر الحالي.

وتعد "دهانات الجزيرة" أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على الإنترنت www.jazeerapaints.com وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها، التي تتجاوز 450 منتجًا، مع خيارات واسعة من الألوان، بثقة كبيرة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات، يمتد إلى أكثر من 40 عامًا.

https://drive.google.com/drive/folders/1w0R-onlh2XFWXHPjunGkJRl1kkfhQ5Hc

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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