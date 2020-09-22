"الصحة" تستهدف طلاب بني مالك في منازلهم بحملة توعوية للوقاية من كورونا

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نفذتها بالتعاون مع مكتب التعليم عبر منصة التعليم عن بُعد "مدرستي"

استهدفت الصحة في الطائف الطلاب والطالبات بحملة توعوية في منازلهم عن الوقاية من فيروس كورونا، عبر منصة التعليم عن بُعد "مدرستي"، لضمان وصولها لجميع الفئة المستهدفة بالتعاون مع التعليم، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني.

وتفصيلاً، عمل مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بالتنسيق مع مكتب التعليم بحداد بني مالك كونه يغطي الارتباط المكاني لمنطقة عمل المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية التابعة له ببث رسائل توعوية عبر منصة "مدرستي" وبرنامج "التيمز"، حيث لاقت هذه الحملة ترحيب من قبل الطلاب وأولياء أمورهم لما تحمله من رسائل إيجابية للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة بدعم من مدير التوعية الصحية بالطائف تركي دغريري، وإشراف مباشر من مدير مستشفى القريع بني مالك محمد الزهراني، وبالمشاركة المجتمعية مع مكتب التعليم بحداد بني مالك، حيث قام مدير المكتب أحمد بن سلمان المالكي بتعميم المنشورات على جميع المدارس التابعة لنطاق عمل المكتب وإدراجها ضمن الدروس الافتراضية لهذا اليوم الثلاثاء في الفترة الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد المستهدفين 3700 ما بين طلاب وطالبات، ومعلمين ومعلمات.