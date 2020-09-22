هيئة تطوير مكة بالشراكة مع الأمانة تنهيان استعداداتهما لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

★ ★ ★ ★ ★

بالتكامل مع القطاع الخاص وبفعاليات تقام عن بعد

أنهت أمانة العاصمة المقدسة وبالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، استعداداتهما لإقامة احتفالات اليوم الوطني الـ 90 بالعاصمة المقدسة، في نموذج غير مسبوق لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الهيئة والأمانة بالتكامل مع القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة.

وتشتمل الفعاليات على معرض الفنون التشكيلية (عن بعد)، وفعالية رسم جدارية فنية تشكيلية لأول مرة بشكل موحد بحديقة العدل، ورسم لوحة فنية وطنية بمشاركة جميع الأهالي والزوار في المراكز التجارية، واستضافة معرض الاعتزاز السعودي (قمة) بالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر في مبنى المركز الحضاري بالعكيشية، ومباراة كرة القدم وسباق الدراجات الهوائية بدون حضور جماهير، والعديد من السباقات والفعاليات.

كما وضعت أمانة العاصمة المقدسة، الاضاءات الخضراء في عدد من المواقع البارزة في مكة المكرمة والجسور، بالإضافة إلى المباني التابعة للهيئة والأمانة والتي توشحت بالإنارة الخضراء، وشاشات في مواقع متفرقة تبث صور القيادة الرشيدة والتهاني والتبريكات، بالإضافة إلى وضع اللوحات الترحيبية المصاحبة باليوم الوطني الـ90 في كافة طرق وميادين العاصمة المقدسة.

وسيتضمن برنامج اليوم الوطني، تدشين حملة التعريف بمشروع حافلات مكة والتي يأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة بتنفيذ شركة قطارات مكة وبإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حيث يهدف مشروع النقل العام في مكة المكرمة إلى إنشاء شبكة عامة ومنظومة تلبي احتياجات النقل لسكان مكة وزائريها، وتطوير وتشغيل شبكة نقل عام آمنة ومستدامة في مكة المكرمة تكون ركيزة للتنقل الحضاري وتركز على التطور المستقبلي للمدينة، وكذلك توفير الوظائف للشباب والشابات السعوديين.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن هذه الشراكة بين الهيئة وأمانة العاصمة المقدسة تأتي بهدف إثراء المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي العاصمة المقدسة والمقيمين فيها، وتم الأخذ بالاعتبار اتخاذ كافة التدابير والبروتوكولات الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "كعكي": "سيتبع هذه الشراكة العديد من الشراكات بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبعض الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، تتضمن العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تخدم سكان منطقة مكة المكرمة".