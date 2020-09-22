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بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في افتتاح جلسات الجمعية العامة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:01 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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