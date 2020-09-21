أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية

Print
أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية
كان في طريقه لمركز غميقة مستقلاً سيارة "هايلكس" غمارتين

أسرة

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الليث، البحث مع أسرة "البركاتي" عن ابنهم الشاب "عبدالكريم علي زاهر البركاتي"، المفقود منذ مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث وكان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004 رقم اللوحة أ ص ك 1890.

وبحثت عنه أسرته في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، وسجلت بلاغ فقدان لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.

ويبلغ "عبدالكريم" من العمر ٢٧ عاماً، ولا يعاني من أي مرض نفسي، وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عنه، الاتصال على الرقم التالي: 0507080811.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

شبكة عيون الإخبارية