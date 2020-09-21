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"معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية"

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"معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية" "معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية"
لتسويق المحتوى في الاتصالات بالسعودية ودول الخليج

وقّعت شركة معالم التسويقية، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة؛ لتسويق المحتوى في قطاع الاتصالات في المملكة العربية ودول الخليج، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية المحدودة idex، فهد الحمد: هذه الاتفاقية تهدف إلى تسويق المحتوى التفاعلي من خلال منصة IDEX المتصلة مع منصات شركات الاتصالات، واستكمال التسويق من خلال شركة معالم التسويقية.

وأضاف: IDEX تتطلع من خلال الشراكة مع معالم التسويقية، إلى أن تمارس الشركتان دوراً محورياً في قطاع المحتوى الرقمي.

يذكر أن شركة معالم التسويقية هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات التسويقية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى مبيعات قطاع الاتصالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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