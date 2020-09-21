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تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل

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تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل
يمكن تحميله من لوحة "ويندوز أبديت" وسيصل تلقائياً الشهر المقبل

تفاصيل وميزات نسخة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تستعد لطرح نسخة جديدة محدّثة من نظام تشغيل "ويندوز 10".

ومن المقرر أن يصل تحديث "ويندوز 10" لكل المستخدمين في وقت لاحق من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيحمل تحديث ويندوز الجديد الذي سيأتي باسم "Windows 10 20H2"، عدداً من الميزات الجديدة كلياً.

وأبرز تلك المزايا الجديدة تأتي على النحو التالي:

- قائمة "ابدأ" المحدّثة بصرياً.

- إشعارات محسنة وأكثر دقة.

- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد والمثبت مسبقاً على النظام.

- القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائياً.

- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إلى متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.

للحصول على تحديث "ويندوز 10" الجديد، يمكنك تحميله من لوحة "ويندوز أبديت"، ولكن "مايكروسوفت" وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر المقبل لكل مستخدميها.مايكروسوفت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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