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أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران

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أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران
تعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران

أمريكا تعاقب 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والتسليحية لإيران

أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة ستفرض اليوم (الاثنين)، عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وأنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع ، التي تملك أسلحة نووية، وفقًا لـ "رويترز".

وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، كما أنها تأتي بعد أسبوع من الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة لتطبيع علاقات دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل وهما اتفاقان قد يؤديان إلى تجميع ائتلاف أوسع ضد إيران، في الوقت الذي يجذبان فيه الناخبين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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